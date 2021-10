Catasto, Draghi tira dritto e avvisa: "Governo non segue calendario elezioni"

(Teleborsa) -l'azione del governoCosì il Presidente del Consiglioin conferenza stampa al termine del vertice UE in Slovenia, ha risposto a una domanda sulla possibile crisi nella maggioranza dopo lo strappo sulla, con lache non ha appoggiato il provvedimento, disertando il CdM che ha dato il via libera e qualchedel leader della Legaarrivata nelle scorse ore. I due non si sono ancora parlati - se non a mezzo stampa - ma un incontro dovrebbe essere in programma domani o al più tardi sabato. Intanto,i fissa il"Ieri o l'altro ieri ho detto chiedete a Salvini. Oggi lui ha parlato e ha detto che la partecipazione al governo non è in discussione: ci vedremo nei prossimi giorni", ha aggiunto il Premier sottolineando che la riforma del catasto "non è una patrimoniale". "Questo governo non toccale case degli italiani. L'ho detto fin dall'inizio:sottolinea ancora Draghi.Il Premier ha anche parlato di un'altra questione decisamente"A parte la determinazione a proseguire la strategia di mitigare i costi sociali di questi aumenti dei prezzi tenendo in mente la sostenibilità del processo, bisogna pensare a misure disu questo stiamo riflettendo". Una riflessione, ha anticipato, che "avrà luogo all'interno della