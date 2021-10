Merkel incontra il Premier: "Draghi garante dell'Euro. Collaborazione importante per futuro"

(Teleborsa) -: in mattinata la visita in Vaticano a Papa Francesco, con cui ha parlato dei temi più vari, dai problemi della Chiesa alle prossime sfide in ambito politico ed ambientale, in primis la conferenza di Glasgow, poi nel pomeriggio l'appuntamento a Palazzo Chigi con il Premier Mario Draghi."Ringrazio la Cancelliera a nome del governo e mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell'Europa", ha dichiarato il, richiamando gli anni "difficili" trascorsi alla guida della BCE..Draghi ha riconosciuto alla Merkel di aver "sostenuto con grande convinzione l'indipendenza della banca centrale" contro gli attacchi di chi criticava le politiche espansive attuate "per salvaguardare l'integrità della moneta unica" e "per allontanare i rischi di deflazione".Angela Merkel ha messo l'accento sull', tributando aed affermando "dobbiamo lavorare sugli investimenti futuri da fare, partendo dalla crisi del Covid e dobbiamo portare avanti un lavoro comunitario"."Questo è il tempo della collaborazione", ha sottolineato la Cancelliera a Palazzo Chigi.