BCE, Lane: acquisti bond rimangono fondamentali per condizioni credito favorevoli

(Teleborsa) - "Oltre alla forward guidance sui tassi, anche lasvolge un ruolo importante nel garantire che l'". Lo ha detto il capo economista della BCE Philip Lane, intervenendo all'evento "ECB Conference on Monetary Policy: bridging science and practice"."La compressione dei premi a termine attraverso il canale "duration extraction" gioca un ruolo quantitativamente significativo nelda essere coerenti con il raggiungimento del nostro target di inflazione a medio termine", ha aggiunto.Nel corso del discorso ha affrontato anche il tema dell'inflazione e delle sue componenti transitorie. "Nell'esaminare le implicazioni dell'attuale, è necessario prendere in considerazione tutte le implicazioni macroeconomiche degli shock esterni negativi e degli shock di offerta nel settore energetico - ha spiegato - compresi i relativi venti contrari per le prospettive economiche e l'effetto ricchezza negativo associato a un deterioramento delle ragioni di scambio". In sostanza, "uno shock dei prezzi dell'energia può contemporaneamente aumentare l'inflazione primaria, ma", ha puntualizzato.Lane ha poi detto che "unonell'ambito dell'aggiustamento a un aumento transitorio e inatteso del livello dei prezzi non implica uno spostamento tendenziale nel percorso dell'inflazione sottostante".