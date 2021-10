Sciopero trasporti, circa 1.000 lavoratori bloccano gli ingressi al magazzino Amazon di Piacenza

Amazon

(Teleborsa) - Lo sciopero nazionale di 24 ore dellae deiha coinvolto anche il magazzinodi a, in provincia di Piacenza. Da questa mattina alle 11, infatti, circaaderenti al sindacatohanno bloccato i mezzi in entrata e in uscita dall'hub. Gli organizzatori hanno dichiarato di voler portare avanti la protesta fino a questa sera. L'area è presidiata da un robusto cordone di polizia e carabinieri e si svolge in un clima di notevole tensione anche se fino a questo momento non si registrano incidenti.