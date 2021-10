S.S. Lazio, piattaforma crypto Binance nuovo "Main Jersey Sponsor"

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Laha stretto un accordo di, che diventa così il nuovodel Club. Binance è una popolare piattaforma di scambio di criptovalute e fornitore di infrastrutture per cryptoasset. La partnership ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre. Il brand Binance debutterà sulla maglia dal prossimo match casalingo tra Lazio e Inter."Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale - ha commentato il Presidente della Lazio, Claudio Lotito - la partnership con Binance ci permetterà die connetterci con i tifosi e follower di tutto il mondo come mai prima d'ora".