Auto, Motus-E: da Governo risposta chiara su incentivi per elettriche

(Teleborsa) - “Accogliamo con favore l'intenzione del Governo dello stanziamento di nuovi fondi per incentivare l', ma Motus-E chiede che le risorse, oltre che rese strutturali, per evitare di bloccare il mercato, vengano anche meglio distribuite nel corso dell'anno”. A dirlo è, segretario generale di Motus-E, all'indomani del, convocato dal viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che ha visto la partecipazione anche di Motus-E.“I fondi dell'per le auto elettriche, in questo 2021 - ha sottolineato Naso - sono stati esauriti già a settembre. Ed ora, senza nuovi ed immediati fondi, il rischio è che il mercato dellecrolli in questi ultimi mesi dell'anno; con le immatricolazioni di BEV e PHEV, a ottobre e novembre 2021, che potrebbero scendere sotto le 5.000 unità”.“Decisi i fondi per i prossimi anni, dunque, sarebbe bene meglio distribuire le risorse degli, con l'obiettivo di accompagnare la crescita didei veicoli elettrici puri, che potrà anche superare il 15% del totale delle immatricolazioni, e permettere ai produttori di pianificare adeguatamente la produzione, in un periodo di grande incertezza per la fornitura intermittente di materie prime e componenti”, ha concluso Naso.