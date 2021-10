Caterpillar in rialzo grazie a upgrade Cowen

Caterpillar

gigante delle macchine movimento terra

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,81% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Cowen di avviare la copertura sul titolo con giudizio "outperform" e target price a 241 dollari.Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 193 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 195,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 191,7.