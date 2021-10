Italiaonline presenta Libero Club

(Teleborsa) -: abbigliamento, accessori, arredo casa, elettronica, articoli per lo sport e il tempo libero, prodotti per l'infanzia sono solo alcune delle categorie presenti, cui si aggiungono vendite a tempo (flash sales), gift card e pacchetti esperienze per tutte le occasioni (viaggi, degustazioni gourmet, trattamenti benessere ecc). Il, proponendo ogni giorno nuove offerte con sconti che arrivano fino al 70%."Libero Club culmina un percorso di arricchimento dell’offerta dei portali Libero e Virgilio iniziato due anni fa, grazie al quale oggi i nostri utenti possono usare la posta elettronica, informarsi e intrattenersi sui nostri magazine verticali, usare i servizi della personal cloud per gestire la propria vita digitale, effettuare pagamenti online evitando inutili code agli sportelli e, in ultimo, fare acquisti a prezzi scontati", spiega, Marketing Director Publishing di Italiaonline."Il lancio del servizio in questo particolare periodo dell’anno - aggiunge - non è casuale: stiamo entrando nella cosiddetta peak shopping season che tra black friday e cyber monday ci accompagnerà fino al periodo natalizio., segno che gli italiani stanno acquisendo maggiore confidenza nei confronti dell’acquisto online. L?acxcesso alle offerte di Libero Club è riservata ai clienti, ma la registrazione è del tutto gratuita e può essere fatta con un indirizzo di posta Libero o Virgilio o qualsiasi altro indirizzo email.