Domani a Roma manifestazione lavoratori Whirlpool ed Elica

(Teleborsa) - Domani, martedì 19 ottobre, oltrelavoratrici e lavoratori dellasaranno a Roma in occasione dei rispettivi incontri al Mise (alle 10.30 sulla vertenza del sito partenopeo di via Argine e alle 12.30 sul rilancio industriale dello stabilimento di Cerreto d'Esi).Secondo quanto riporta una nota, si concentreranno alle 9.30 a Piazza della Repubblica, da dove le delegazioni raggiungeranno il Ministero dello"I lavoratori sono determinati acominciata con l'esposizione allo stadio Maradona, nel corso della partitadello striscione della Whirlpool. Facciamo appello a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo affinché continuino a far sentire la loro voce al. Cosìsegretario generale Fiom-Cgil Napoli.