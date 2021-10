Ungdcec, De Lise: "Commercialisti non si sentono adeguatamente rappresentati"

(Teleborsa) - I dottori commercialisti in Italia, nell'ultimo anno, non si sono sentiti adeguatamente rappresentati. È quanto emerge dalal quale hanno risposto finora. "Un campione significativo, – commenta l'Ungdcec in una nota – che ha espresso il suo disappunto per quanto accaduto negli ultimi dodici mesi. Risultati attesi ma non con queste dimensioni".Nel dettaglioIl sondaggio evidenzia anche come il 78 per cento dei dottori commercialisti sia poco o per niente soddisfatto dell'operato del Consiglio Nazionale, e alla domanda su come si può superare l'attuale conflittualità interna della categoria, l'84 per cento chiede di mettere da parte gli interessi di parte e come sia necessario un cambio di governance."Il sondaggio – commenta– mira a dare un'idea di quanto avvenuto in Italia nel pianeta commercialisti. I risultati sono evidenti: i colleghi non sono soddisfatti di come viene percepito il ruolo del dottore commercialista, imputano il mancato raggiungimento di risultati tangibili a un difetto di interlocuzione con la politica e alla troppa conflittualità interna. Per il rilancio chiedono di intervenire sulle specializzazioni e sulla esclusività nella professione".Per l'Ungdcec ilrichiede "discontinuità nella governance, maggior efficacia comunicativa e superamento degli interessi di parte, concentrandosi su aspetti chiave quali la lotta all'abusivismo, tariffario, equo compenso, specializzazioni ed esclusive e intervenendo sul decreto legislativo 139/2005, ritenuto da riformare per il 90 per cento dei duemila professionisti che hanno aderito al sondaggio"."Oltre a questi dati conclude De Lise – emerge anche unaa cui molti colleghi chiedono maggiore rappresentanza e incisività. È questo un dato che ci fa riflettere e che non può che spingerci a migliorare ulteriormente il nostro lavoro e il nostro impegno per continuare a tutelare la nostra professione sui vari tavoli di interesse".