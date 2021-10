J&J migliora la guidance 2021. Conferma ricavi da vaccino per 2,5 miliardi

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha, mentre continua a prevedere entrate pari a circa 2,5 miliardi di dollari dalla vendita del suo vaccino monodose contro la Covid-19 per l'esercizio in corso. È quanto emerge dai dati del terzo trimestre pubblicati oggi. Idel terzo trimestre sono stati pari a 23,3 miliardi di dollari, in crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e inferiori ai 23,8 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Le entrate dalla vendita del vaccino hanno totalizzato 502 milioni di dollari nel trimestre. L'è stato di 2,60 dollari, in aumento del 18,2% e superiori alle previsioni del mercato per 2,35 dollari."I nostri risultati del terzo trimestre dimostrano solide prestazioni in tutta Johnson & Johnson, guidate da solidi, continua ripresa nel ramo Medical Devices e forte crescita nel business Consumer Health", ha affermato Alex Gorsky, presidente e amministratore delegato.La società farmaceutica statunitense si aspettadi 91,6-92,1 miliardi di dollari dalle sue normali operazioni, che salgono a 94,1-94,6 miliardi di dollari se si comprende il vaccino (pari a un aumento del 13,9-14,5% rispetto all'anno precedente). Johnson & Johnson ha rivisto al rialzo le previsioni pera 9,77-9,82 dollari per azioni, dalle sue stime precedenti di 9,60-9,70 dollari per azione.