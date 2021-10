Philip Morris batte le stime, ma avverte: carenza chip influisce su crescita IQOS

Philip Morris International

S&P 100

Philip Morris International

Philip Morris International

(Teleborsa) - Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.Il gruppo ha annunciato un aumento dei profitti superiore alle aspettative del mercato, ma ha avvertito che la carenza di chip potrebbe influire sulla capacità di soddisfare la domanda per i suoi dispositivi per il tabacco riscaldato IQOS.Nel terzo trimestre l'utile per azione di Philip Morris si è attestato a 1,58 dollari per azione con un aumento dei ricavi del 9,1% a 8,12 miliardi di dollari.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 96,01 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 97,73. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 95,05.