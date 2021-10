Vodafone-Deloitte, partnership per l'adozione di soluzioni digitali nella sanità

Vodafone

(Teleborsa) -e Deloitte hanno annunciato una nuovaperattraverso il lancio del "Vodafone Centre for Health con Deloitte". Il centro virtuale unirà le soluzioni per la sanità connessa di Vodafone con l'esperienza di consulenza strategica e d'innovazione di Deloitte nel settore della sanità. Le due multinazionali sono infatti. Il colosso delle telecomunicazioni connette al settore sanitario già più di 20 milioni di dispositivi a livello globale grazie all'IoT, AI, 5G ed Edge Computing, mentre la società di consulenza ha 24.000 professionisti qualificati nel suo team globale di Life Sciences and Healthcare."Questa alleanza strategica accelererà l'adozione di soluzioni digitali, sostenendo la trasformazione dei servizi sanitari a beneficio delle società in cui operiamo - ha dichiarato- Nel nostro ruolo di abilitatori di servizi digitali, vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e le piattaforme di Vodafone, in sinergia con l'esperienza di Deloitte, per sostenere la". "La remotizzazione dei servizi sanitari - ha aggiunto Bisio - riesce a riportare a casa le persone, a curarle e a farlo con maggiore continuità. Partendo dalla tecnologia, accorciamo le distanze per arrivare ad elementi di umanizzazione, a un maggior livello di equità sociale"."La pandemia ha ampliato le disuguaglianze all'interno della nostra società e la fornitura di assistenza sanitaria non è così accessibile o inclusiva come dovrebbe essere - ha commentato- Nei prossimi anni, tuttavia,, con soluzioni digitali e connesse che forniranno modi nuovi e più efficienti per diagnosticare le patologie e aiutare i pazienti. Con questo progetto, Deloitte e Vodafone saranno al centro di questa rivoluzione".