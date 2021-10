Banche, Patuelli (ABI): prevedere crescita NPL, non va sottovalutata

(Teleborsa) - "Le banche debbono affrontare la complessa fase successiva alle moratorie e, anche per non alterarne il mercato. Le banche non debbono essere costrette a svendere i deteriorati con scadenze troppo ravvicinate e rigide". Lo ha affermato il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, nel suo intervento alla giornata del risparmio organizzata dall'ACRI (l'organizzazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio)."Anche se la pandemia sarà completamente debellata,, ma dovrà essere prolungata per i settori in crisi e poi ridotta progressivamente, non in modo prematuro e traumatico: gli incentivi allo sviluppo, varati dalle Istituzioni e sostenuti dalle Banche, sono decisivi - ha avvertito il numero uno dell'Associazione bancaria italiana - e non bisogna tornare a vecchie misure che hanno favorito stagnazione e recessione".L'intervento di Patuelli ha toccato inoltre il tema della pressione fiscale e della competitività del nostro Paese. ": la pressione fiscale sulle imprese si assomma a quella sui rendimenti degli investimenti", ha fatto notare. "Occorree diffondere l'azionariato popolare, rafforzando le radici e la solidità anche prospettica delle imprese - ha rilevato - Anche lo Stato avrebbe vantaggi da maggiori investimenti del risparmio: oggi incassa somme irrisorie dalla tassazione al 26% della liquidità depositata nei conti correnti che, con i tassi europei negativi, mediamente in Italia maturano lo 0,02% annuo di interessi lordi"."Sulle imprese occorre ridurre la pressione fiscale, innanzitutto su quelle che non producono utili, abolendo l'Irap, di dubbia costituzionalità". ", molto prima della pandemia - ha aggiunto Patuelli - Più tutela del risparmio, più equità e più lotta all'evasione sono ingredienti decisivi per una prolungata cospicua ripresa. Questo autunno è decisivo per ridurre le differenze nell'Unione Europea".