Green Pass, sgomberato pacificamente l'ultimo presidio di manifestanti al Porto di Genova

(Teleborsa) - Dopo sette giorni di protesta questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio dei noaldel. L'operazione è avvenuta in modo pacifico. Al momento dell'intervento, al presidio si trovavano una trentina di persone. Al varco, per mantenere viva la protesta anche durante la notte, era stato allestito un vero e proprio campo base con tende e camper in cui dormire, una cucina e una cambusa.che era diventata soprattutto simbolica visto che da giorni il presidio non creava alcun tipo di disagio all'operatività del porto. Qualche rallentamento è stato registrato al transito dei tir perché glivenivano invitati a una breve sosta per prendere con i manifestanti un caffè e mangiare un pezzo di focaccia.Nel frattempo il corteo 'no Green Pass' in programma per domani aalle 14 e promosso dal Coordinamento 15 ottobre è stato confermato. Secondo quanto riportato da RaiNews24, laè stata preavvisata alla Questura e non è stata vietata. Questa mattina la mobilitazione contro il certificato verde è proseguita in piazza Unità d'Italia con un centinaio di manifestanti. Icontrari al Green Pass hanno fatto sapere in una conferenza stampa che parteciperanno al corteo di domani slegati da qualsiasi coordinamento, compreso quello guidato da Stefano Puzzer, l'ex portavoce del sindacato CLPT.