IGD, accordo con ICG per cessione portafoglio iper/supermercati "stand alone"

IGD

(Teleborsa) - IGD SIIQ () ha siglato con ICG’s Sale & Leaseback Fund (ICG) un accordo avente ad oggetto la cessione di un portafoglio di ipermercati e supermercati “stand alone” per un valore pari a 140 milioni di euro, in linea con il book value al 30 giugno.Si tratta di un portafoglio composto da 5 ipermercati (ubicati a Livorno, Schio, Lugo, Pesaro e Senigallia) e 1 supermercato (a Cecina), che genera ca. 7,7 milioni di euro di ricavi d’affitto annui netti, con contratti di lunga durata.Tutti gli immobili ceduti sono “stand alone”, quindi non collegati a gallerie di proprietà IGD, in questo modo confermando la strategia del Gruppo di prediligere la piena proprietà del centro commerciale (galleria + ipermercato), che consente maggiore flessibilità e velocità nel rispondere ai cambiamenti del contesto e alle necessità degli operatori.Intermediate Capital Group è una società globale di asset management, quotata al London Stock Exchange, con masse gestite al 30 giugno 2021 pari a $ 65,2 miliardi.(REIF di diritto italiano) gestito da Savills Investment Management SGR, in cui verranno apportati gli immobili, e del quale ICG deterrà il 60% delle quote e IGD il restante 40%, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il portafoglio nei prossimi anni e venderlo sul mercato alle migliori condizioni possibili.Al netto della quota reinvestita nel fondo, IGD incasserà dalla cessione ca. 112 milioni di euro al momento del closing, previsto nel quarto trimestre 2021. La transazione è condizionata all’ottenimento di un finanziamento per almeno il 50% del valore degli asset.ed è finalizzata alla riduzione della leva finanziaria del Gruppo, con il Loan to Value che risulterebbe pro-forma al 30 giugno pari al 46,7%, in calo di 2,4 punti percentuali e previsto in ulteriore miglioramento a fine anno grazie alla positiva generazione di cassa attesa nel secondo semestre; inoltre consente al Gruppo, unitamente alla liquidità disponibile (pari a circa 44 milioni al 30/06/2021), di avere le risorse per coprire già quasi interamente le scadenze finanziarie del 2022.