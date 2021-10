In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee continuano la seduta in calo dopo un avvio debole, con gli investitori preoccupati per la crisi di liquidità del colosso immobiliare cinese Evergrande , dopo la mancata vendita di una divisione. Nel frattempo è iniziata laanche in Europa che segue quella in USA con molte aziende americane che hanno annunciatoSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.785 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,71% e continua a trattare a 82,83 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,92%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,37%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,39%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,34% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.130 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,70%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,89%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.Deboli le banche:riflette un moderato aumento dello 0,63%. Giùche continua la seduta con -1,73%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,60%) che ha siglato un accordo con ICG per la cessione del portafoglio iper/supermercati "stand alone".(+3,44%),(+1,85%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,11%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.