L'ultimo Consiglio europeo di Angela Merkel. Draghi: "Su energia fare presto"

(Teleborsa) - Dall'uscita dalladi Covid-19 ai, dal commercio allasenza tralasciare alcuni capitoli dolorosi come l'escalation de, dovuta alla mancanza di una politica comune, e lomesso in discussione dalla Polonia.Sono questi i temi principali al centro del dibattito della due giorni del, che ha preso il via oggi a Bruxelles, l, che saluterà i suoi colleghi con una foto d'addio.Uno dei temi più spinosi la, sulla quale pende la possibilità di apertura di na procedura d'infrazione, se non misure più drastiche, che saranno valutate dalla Commissione europea, nella veste di "guardiana" dei Trattati.E poi c'è il, rispetto al quale il Premierha invitato i leader europei a, per definire una linea comune in merito alled all'. "Bisogna produrre subito degli inventari delle riserve presenti in Europa - ha detto - con lo scopo di proteggere tutti gli Stati membri dalle pressioni del mercato". Il Presidente del Consiglio ha quindi rimarcato l'importanza di intervenire per agevolare la ripresa e la transizione verde.Di diverso avviso si era detta oggi la collega, secondo la quale occorre"Non dovremmo spegnere completamente il mercato, ma piuttosto offrire più mercato e, se necessario,, come facciamo ad esempio in Germania", aveva affermato arrivando al vertice Ue a Bruxelles.Quanto alla, una fonte europea ha confermato che "la questione sarà trattata, anche su richiesta di alcuni Stati, ma". "Sulla Polonia è necessario il confronto con i leader quando i valori Ue sono messi in discussione", ha chiarito, Presidente della Commissione europea, che è"Vi è una parte non negoziabile del nostro contratto europeo: i nostri valori di democrazia, libertà e stato di diritto", ha affermato il presidente del Parlamento europeo,, aggiungendo "l'Unione europea non è mai stata messa in discussione in modo così radicale".