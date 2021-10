Trump punta a portare in Borsa il suo social network "TRUTH" tramite SPAC

Digital World Acquisition Corp

(Teleborsa) - L'ex presidente degli Stati Uniti,, punta a quotare a Wall Street la società che gestirà il suo, in aperta guerra con i giganti della Silicon Valley che gli hanno chiuso gli account sui loro social. Trump Media & Technology Group (TMTG), la società che lancerà presto "", ha infatti stretto unper arrivare sul Nasdaq.Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di. Il titolo diha quasi raddoppiato il suo valore, con un, dopo la diffusione della notizia.L'accordo valuta TMTG circa 875 milioni di dollari, con altri 825 milioni di dollari che potrebbero arrivare da azioni aggiuntive, per una valutazione cumulativa fino a 1,7 miliardi di dollari (a seconda della performance del prezzo delle azioni dopo l'aggregazione aziendale), spiega un comunicato depositato alla SEC. TRUTH Social prevede di iniziare il suo, con un lancio a livello nazionale nel primo trimestre del 2022."Ho creato TRUTH Social e TMTG per- ha commentato Donald Trump, presidente di TMTG - Viviamo in un mondo in cui i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, eppure il tuo presidente americano preferito è stato messo a tacere. Questo è inaccettabile. Sono entusiasta di inviare la mia prima verità su TRUTH Social molto presto.. Sono entusiasta di iniziare presto a condividere i miei pensieri su TRUTH Social e di combattere contro Big Tech". TMTG intende lanciare un servizio di video on demand in abbonamento (TMTG+), che proporrà programmi di intrattenimento "non-woke", notizie, podcast e altro.