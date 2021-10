PA, Brunetta: linee guida smart working anticiperanno contratti

(Teleborsa) - "Durante la pandemia, in quei mesi drammatici, loè stata una decisione saggia, ma unilaterale del Governo. Adesso la competenza organizzativa spetterà, come dev'essere, al datore di lavoro, ossia a ciascuna amministrazione, ma la regolazione avverrà attraverso i contratti. E' unverso il lavoro agile strutturato". Lo ha detto il Ministro per la Pubblica amministrazione,, durante il video-incontro con i Sindacati del pubblico impiego sulle linee guida in materia di"Questa riunione - ha detto il Ministro - arriva alla fine di un, cominciato il 10 marzo con il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e lafirmato a Palazzo Chigi, e proseguito con l'avvio dei rinnovi contrattuali, che ho fortemente voluto, e con il mio decreto dell'8 ottobre. Il confronto di oggi si è reso necessario perchè, nelle more della definizione dei rinnovi e dunque della regolazione del lavoro agile nei contratti, ma anche dell'approvazione entro il 31 gennaio dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), pensiamo sia utile per lepoter contare suche anticipino ciò che sarà previsto nei contratti. Linee guida su cui chiediamo le vostre osservazioni e che poi invieremo alla"Nel frattempo - ha proseguito Brunetta - auspico che insi possa concludere al più presto il contratto per le funzioni centrali e, a seguire, quelli per gli enti locali e la sanità: la regolazione contrattuale delloera un punto fondante del Patto del 10 marzo". "Da fine gennaio - ha aggiunto - avremo strutturato, normato, contrattualizzato e organizzato fuori dall'emergenza il lavoro agile, che dovrà rientrare a pieno titolo in uno dei modi di