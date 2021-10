USA, indici PMI: l'economia accelera nonostante i colli di bottiglia

(Teleborsa) - Resta sostenuta l'degli Stati Uniti ad ottobre. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 59,2 punti, in lieve calo dai 60,7 punti di settembre e sotto le attese degli analisti (60,3 punti). L'indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.In aumento, invece, l'indice del. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 58,2 punti nel mese di ottobre, rispetto ai 54,9 di settembre e ai 55,1 del consensus. Ilsi attesta così a 57,3 punti dai 55 precedenti.poiché il numero di casi Covid-19 ha continuato a diminuire, segnando un inizio incoraggiante del quarto trimestre per l'economia - ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di IHS Markit - Anche le assunzioni sono aumentate poiché le aziende sono state incoraggiate ad espandere la capacità per soddisfare la crescente domanda"."Tuttavia, sebbene anche i produttori continuino a segnalare una forte domanda, la produzione in fabbrica rimane afflitta da vincoli, tra cui- ha aggiunto - Di conseguenza, i prezzi pagati dalle fabbriche per le materie prime sono aumentati a un altro nuovo ritmo record, generando a loro volta sia prezzi più alti all'ingresso della fabbrica che traboccando nei prezzi più alti del settore dei servizi. È inoltre, aumentando le pressioni inflazionistiche"."Quindi, mentre l'economia sembra destinata a una crescita più forte nel quarto trimestre, anche", ha concluso Williamson.