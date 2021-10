HSBC, balzo dell'utile nel 3° trimestre. Via a buyback da 2 miliardi

HSBC

(Teleborsa) -, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo, ha registrato undi 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in aumento del 75% rispetto ai 3,1 miliardi di dollari dell'anno precedente e superiore alla stima media di 3,78 miliardi di dollari degli analisti. La banca ha rilasciato 700 milioni di dollari di, mentre nello stesso periodo dell'anno fa aveva messo da parte 800 milioni di dollari.Lesono state di 12 miliardi di dollari, lo 0,7% in più rispetto a un anno fa e inferiori al consensus (+3,1% a 12,3 miliardi di dollari). Il(NIM) è stato dell'1,19%, rispetto all'1,2% del secondo trimestre, mentre ilratio si è assestato al 15,9%, rispetto al 15,6% del secondo trimestre."Abbiamo avuto una buona performance nel terzo trimestre, con una forte crescita dei profitti supportata da ulteriori rilasci di crediti", ha affermato Noel Quinn, amministratore delegato del gruppo. "Pur mantenendo una prospettiva prudente sul contesto di rischio esterno, riteniamo che- ha aggiunto - Questa fiducia, insieme alla nostra solida posizione di capitale, ci consente di annunciare unfino a 2 miliardi di dollari, che prevediamo di iniziare a breve".Con riguardo all'outlook, la banca ha affermato che le, "con una crescita delle commissioni in molte delle nostre attività e una stabilizzazione del margine di interesse". HSBC ha tuttavia affermato che le suea 32 miliardi di dollari da 31 miliardi di dollari, a causa di "pressioni inflazionistiche, investimenti continui e impatto e tempistica delle acquisizioni e cessioni annunciate di recente".