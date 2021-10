sostenibilità, ricerca Consumerlab rivela che è ancora un miraggio fra le imprese

(Teleborsa) -, e le imprese sono ancora lontane dall’adottare politiche realmente sostenibili e in grado di influire sull’ambiente e sul benessere della collettività, nonostante se ne parli tantissimo. Lo rivela larealizzata da, secondo cui sono pochissime le imprese che pubblicano un Bilancio di Sostenibilità.La ricerca evidenzia che soloitaliane con più di 20 addetti lo pubblica un Bilancio e che la percentuale scende alloper quelle con. Analizzando le, si scopre chepresenta un Bilancio: fra le banche la percentuale è del 18,2% e fra le assicurazioni del 27,6%. Tutto questo mentre 1 su 5 spot pubblicitari cita la sostenibilità e quasi 1 su 2 parla di sostenibilità ambientale."La parola Sostenibilità è sulla bocca di tutti ma pochi sanno veramente in cosa consista", afferma il presidente di ConsumerLab,, aggiungendo che la sostenibilità viene spesso considerata come "una nuova certificazione di qualità", ma è chiaro che "il vero senso di tale concetto è raramente centrato".Una pratica - si fa presente - che risulta ingannevole per i consumatori e che rendeper la trasformazione sostenibile: circa due terzi del campione intervistato da Consumerlab non ritiene sincera e trasparente la comunicazione delle Imprese e la relazione che intrattengono con il servizio clienti, e vorrebbe un maggior impegno sul tema della sostenibilità da parte delle imprese."I cittadini consumatori sentono una crescente esigenza di avere informazioni trasparenti e puntuali, oltre la qualità e il prezzo, sulla capacita` di ogni impresa di creare valore nel tempo, non solo per se stessa", sottolinea Tamburella, facendo cenno all'importanza del coinvolgimento degli stakeholders, in primis dei consumatori e all'l’opportunità offerta dal PNRR, che "può rappresentare una scossa per la trasformazione sostenibile nel nostro paese".