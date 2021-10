Trasporto aereo non vedrà ripresa livelli pre-Covid prima del 2025

(Teleborsa) - Il recupero delnon si realizzerà prima del. E' quanto stima, associazione che rappresenta oltre 500 aeroporto in 55 Paesi e circa il 90% del traffico aereo europeo."Il ripristino completo dei viaggi senza vincoli è ancora molto lontano e sembra destinato a realizzarsi in modo irregolare e volatile, condizionato dagli ulteriori progressi nelle vaccinazioni e dall'evoluzione della situazione epidemiologica", ha spiegato, Direttore Generale di ACI Europe"Il livello della domanda non espressa è sbalorditivo", ha commentato Jankovec, aggiungendo che vi sono anche fattori dal lato dell'offerta che "rallentano il ritmo della ripresa", ad esempio i ridimensionamenti di flotte e personale attuati dalle compagnie aeree e l'elevato costo dei carburanti.Dalle previsioni formulate in occasione dell'assemblea generale, emerge cheil settore chiuderà con unrispetto ai livelli del 2019 ed il, grazie alla ripresa del traffico transatlantico ed all'allentamento delle restrizioni sul lungo raggio, in particolare recuperando pienamente i l5.Dai dati di ACI Europe emerge che gliquest'anno, (-62% sui livelli pre-pandemia).Quello del trasporto aereo in Europa è un mercato che evidenzia una: glihanno fatto segnare unsui livelli del 2029, con picchi estivi che hanno raggiunto un -50%, mentre glihanno registrato unrispetto al 2019 con picchi nei mesi estivi a -21%.