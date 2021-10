Banche, da NPL a sfida Unione bancaria: a che punto siamo?

(Teleborsa) - Ad oggi si sono vistesulla riduzione deinelle banche europee, ma il Presidente della Vigilanza bancaria della BCE,ribadisce i richiami alla prudenza agli istituti, sia sullesia sulle"Per assicurare chee poi e ne pentano", ha spiegato intervenendo ad un panel del convegno in occasione del decimo anniversario dell'Autorità bancaria europea (EBA). Sugli(Non performing loans, o crediti deteriorati) finora abbiamo avuto buone notizie. Fondamentalmente, le banche pensano che il peggio della pandemia sia alle spalle e prevedono ulteriori cali degli Npl suNoi, alla Vigilanza Bce siamo più cauti - ha avvertito Enria - e dobbiamo renderci conto che quando ti trovi di fronte e eventi cosìe che bisogna essere prudenti nelle stime, ma anche nelle politiche di accantonamenti"."Finora gli sviluppi sono stati positivi, le prospettive oggi sono tutte migliori di mesi fa", ma sulmesse in campo (e che prima o poi verranno rimosse) e "vediamo ancora che alcuni indicatori" sono meno univoci. "Dobbiamo restare cauti", ha concluso."Se vogliamo sostenere unper prepararci alle crisi future e per assicurare stabilità". Lo ha affermato la commissaria europea ai Servizi finanziari,nel corso del convegno. "Ora dobbiamo dare seguito ai nostri impegni e trovare i compromessi necessari e stabilire uno schema europeo comune di tutela dei depositi", ha detto. E, una volta completata, "assieme all'Unione dei mercati dei capitali assicurerà stabilità".Mentre guardando avanti, sulle "prospettive della regolamentazione deibisognerà fare i conti con digitale e green economy. "Sarà moto diverso dagli ultimi 10 anni e dobbiamo definire il cambiamento", ha avvertito, dopo che "ovviamente la pandemiail processo di digitalizzazione. Mentre ha ribadito il mantra Ue cheva drasticamente affrontato subito.