Sostegno, i corsi di specializzazione scontentano tutti: per Anief ricorsi inevitabili

(Teleborsa) - I"confermano ancora una volta la denuncia che ha fatto Anief". Innanzitutto sul: "è veramente incredibile come ancora una volta, nonostante i legali dell’Anief abbiamo vinto già l'anno scorso unche ordinava aldi tenere conto del reale fabbisogno della programmazione del numero di accesso, questo numero si è fermato a 20mila unità, quando sappiamo che più di 45mila posti sono assegnati a personale non specializzato”. A dirlo èDurante un’intervista a Italia Stampa, il sindacalista si sofferma sulle, con incomprensibili differenze regionali. Per questi motivi, Anief consiglia disul VI ciclo Tfa sostegno e aderire al ricorso del sindacato, proprio con l’obiettivo die permettere quindi l’ammissione ai corsi universitari di specializzazione su sostegno.La normativa – ricorda Pacifico - prevede che oltre a chiedere il numero dei posti disponibili da parte degli atenei, si debba tener conto necessariamente del numero delle supplenze, del numero dei posti in deroga, del numero degli insegnanti chiamati, dal numero degli insegnanti precari in possesso del titolo di specializzazione. Quindi stiamo parlando di migliaia di unità, più del doppio dei posti programmati.