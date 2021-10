Banche, UE vara pacchetto Basilea III

La Commissione europea ha adottato un pacchetto di aggiornamento delle regole sul settore bancario volto a perfezionare l'adozione dei parametri prudenziali fissati dagli accordi di Basilea III, che inoltre istituzionalizza anche il rispetto di parametri "Esg" (Environmental, Social e Governance, ndr) sulla gestione e interviene sull'attività di vigilanza.

(Teleborsa) -Secondo quanto sostiene l'esecutivo comunitario nella documentazione esplicativa allegata, l'impatto di questa revisione sui requisiti patrimoniali delle banche. "Le misure proposte per attuare gli elementi rimanenti della riforma di Basilea III dovrebbero portare ad un aumento dei requisiti patrimoniali delle banche mediamente inferiore al 9% alla fine del periodo di transizione, nel, si legge nella documentazione Q&A.Bruxelles aggiunge che le normative decise prevedono delle specificità sulle singole banche, in assenza delle quali questa stessa voce sarebbe invece aumentata del 18,5%.La Commissione, quindi, chiarisce che sulla base delle proposte adottate verrà concesso un ulteriore rinvio per l'avvio della fase di transizione ai nuovi requisiti patrimoniali delle banche previsti da Basilea III. "Inizierà dalL'esteso periodo di adattamento - si legge - consentirà alle banche di focalizzarsi nella gestione dei rischi finanziari derivanti dalla crisi Covid e nel finanziare la ripresa, mentre darà loro abbastanza tempo prima che lanel 2030.L'aumento dei requisiti patrimoniali delle banche europee dovuto al pacchetto di completamento della riforma di Basilea III approvato oggi dalla Commissione europea "sarebbe dell'alla fine del periodo di transizione, nel 2030, mentre all'inizio del periodo dovrebbe essere tra ilLo ha precisato il vicepresidente della Commissione europea,nella conferenza stampa sul pachetto di regole sulle banche.