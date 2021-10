Italgas, utile 9 mesi +10,5%. Ricavi superano il miliardo

Italgas

(Teleborsa) - Crescita a doppia cifra dell’attribuibile al Gruppoche, nei primi nove mesi dell'anno, si attesta a 273,6 milioni di euro (+10,5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). L’ Ebitda ammonta a 749 milioni di euro (+4,9% rispetto al 30 settembre 2020). L’(Ebit) al 30 settembre 2021 ammonta a 430,6 milioni di euro, in aumento di 29,2 milioni di euro (+7,3%) rispetto all’EBIT del corrispondente periodo del 2020.totali al 30 settembre 2021 ammontano a 1.005,7 milioni di euro, in aumento di 27,7 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2020 (+2,8%).Laal 30 settembre 2021 è pari a 5.055,4 milioni di euro (4.736,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020).– avviato nel 2017 – anche durante la più grave emergenza sanitaria che il mondo abbia conosciuto in epoca recente" - ha commentato-. "Pur in un contesto macroeconomico e finanziario caratterizzato da una perdurante volatilità - ha aggiunto l'AD -, per mantenere l’obiettivo del 2022: fare di Italgas la prima utility al mondo con un network completamente digitalizzato".