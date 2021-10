Maire Tecnimont firma protocollo intensa con russa Rosneft

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -annuncia la firma di uncon la società russa, il primo in assoluto con la società, per implementare un progetto relativo allapresso l’impianto di produzione di Ryazan Refining Company (RORC), a circa 200 km. Il protocollo è stato firmato in occasione del XIV Forum Euro-Asiatico che si tiene a Verona, in Italia.L'attività che sarà svolta da Maire comprende l’ingegneria, la fornitura di equipment e materiali, costruzione, start-up e commisioning nonché servizi di project finance.sta per "Vacuum Gas Oil" (gasolio sottovuoto), un componente che viene prodotto dalle unità di distillazione sottovuoto presenti in una raffineria., controllata di Rosneft, è tra le quattro maggiori raffinerie russe per volume di raffinazione e produzione.permetterà a RORC diconvertendo i derivanti pesanti in prodotti petroliferi leggeri commerciabili di Classe 5 (quali benzina, cherosene, diesel).Rosneft sta implementando un programma senza precedenti per ammodernare le proprie raffinerie ed ha già investito oltre 900 miliardi di rubli (circa 13 miliardi dollari) per accrescere significativamente la produzione di benzina di Classe 5 e soddisfare le esigenze del mercato interno."Siamo onorati di mettere per la prima volta al servizio di Rosneft il nostro know-how tecnologico così come le nostre competenze di ingegneria e costruzione per questa iniziativa strategica mirata a sprigionare maggiore valore aggiunto dalla trasformazione dellerisorse naturali e al contempo assicurare i massimi standard ambientali", ha commentato, Amministratore Delegato di Maire Tecnimont, aggiungendo "questo risultato conseguito con un cliente prestigioso quale Rosneft ci permette di consolidare ulteriormente il nostro già solido track-record nella Federazione Russa, un mercato che attualmente mostra trend di investimento molto forti nel downstream".