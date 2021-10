STM, utile netto raddoppia nel terzo trimestre

StMicroelectronics

(Teleborsa) -ha registrato nel terzo trimestreper 3,2 miliardi di dollari (+19,9% annuo), unal 41,6% ed undi 474 milioni (+95,6%).di dollari come valore intermedio, corrispondenti a una crescita del 6,3% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 43%" - ha detto-. Per l’anno 2021 ci aspettiamo ora ricavi netti intorno a 12,6 miliardi di dollari come valore intermedio,corrispondenti a una crescita anno su anno del 23,3%. La crescita dei ricavi prevista per quest’anno riflette il perdurare di dinamiche robuste in tutti i mercati finali a cui ci rivolgiamo e i programmi già in corso con i nostri clienti".Il titolopassa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,18%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 40,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 39,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 40,99.