USA, vendite di case in corso settembre -2,3%

(Teleborsa) - Diminuiscono, contro attese per un aumento, le, secondo i numeri che emergono dai copromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.Nel mese di settembre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è, attestandosi a 116,7 punti dai 119,4 punti registrati ad agosto (dato rivisto da 119,5 punti). Il dato si mostradegli analisti, che indicavano un +0,5% e si confronta con un +8,1% precedente (uguale alla prima stima)."Le transazioni contrattuali sono leggermente rallentate a settembre e stanno mostrando segni di un, poiché il mercato sta correndo al di sopra dell'attività pre-pandemia", ha affermato Lawrence Yun, capo economista di NAR. "Vale la pena notare che ci sarà meno inventario fino alla fine dell'anno rispetto ai mesi estivi, come accade quasi ogni anno."Alcuni potenziali acquirenti hanno momentaneamente sospeso la ricerca della propria casa con l'intenzione di riprenderla nel 2022", ha aggiunto. Sebbene l'offerta di alloggi rimanga bassa, Yun afferma di"Di recente gli affitti sono aumentati notevolmente, con tassi di posti vacanti in calo - ha spiegato Yun - Questo potrebbe portare a, quindi un aumento delle scorte sarà accolto favorevolmente".