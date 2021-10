Ape sociale, legge di bilancio estende la lista dei lavori gravosi

(Teleborsa) - Magazzinieri, estetisti, portantini, personale addetto alla consegna delle merci, lavoratori delle pulizie, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento. E anche maestri della della scuola primaria e della materna. Queste le nuove categorie che – secondo quanto prevede la– rientreranno nell'Dopo, l'indennità di accompagnamento alla pensione che verrà erogata per 12 mensilità l'anno fino all'accesso alla pensione di vecchiaia.La– si legge nella bozza della manovra – è incrementata di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.