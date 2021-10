Facebook cambia identità e diventa "Meta"

Facebook

(Teleborsa) -. L'annuncio è del suo fondatoreche annuncia "la nostra azienda è ora Meta". Un cambio di passo dettato dalle nuove tecnologie e dall'aspirazione di essere, non tanto un social media, quanto un. Neanche le nostre app e i loro brand stanno cambiando. Siamo ancora l'azienda che progetta tecnologia intorno alle persone" afferma Zuckerberg, oggi a capo di un'azienda che include, la piattaformae tanto altro. "Tutti i nostri prodotti, comprese le nostre app - spiega - ora condividono una nuova visione:o. E ora abbiamo un nome che riflette l'ampiezza di quello che facciamo"."Una piattaforma ancora, un internet incarnato dove sei", dice il Fondatore di Facebook, aggiungendo "la caratteristica definitiva del metaverso sarà una, come se fossi proprio lì con un'altra persona o in un altro posto", "potrai fare quasi tutto quello che puoi immaginare: stare insieme ad amici e familiari, lavorare, imparare, giocare, fare acquisti, creare ed anche esperienze completamente nuove", "potraiper essere in ufficio senza fare il pendolare, ad un concerto con gli amici, o nel salotto dei tuoi genitori".Sarà costruito da creatori e sviluppatori che realizzano nuove esperienze e prodotti digitali interoperabili e sbloccano un'economia creativa enormemente più grande di quella vincolata dalle piattaforme di oggi e dalle loro politiche", dice Zuckerberg, prevedendo diL'annuncio del cambio di nome ha fatto volare le azioni Facebook ieri alla Borsa di New York, dove il titolo ha guadagnato oltre il 4%. Il nuovo ticker del titolo sarà "MVRS"a partire dal 1° dicembre, riflettendo il cambio di nome della società, che ha anche un nuovo logo.