Covid, "effetto scuola": crescono contagi tra bambini e adolescenti

(Teleborsa) - Dopo un periodo di relativa, tornano a salire i numeri della curva dei contagi anche nel nostro Paese, seppur ancora sotto controllo rispetto ad altre parti dove il virus ha ripreso a correre senza freni.Fatto sta che negli ultimi giorni, i dati certificano la risalita dei contagi a livello nazionale che stavolta non risparmiacon "l'effetto scuola" che inizia a farsi sentire.Nell'ultima settimana, stando ai dati dell’ultimo rapporto Iss-Epicentro sulla sorveglianza sanitaria, l’incidenza dei casi registra un aumento in tutte le fasce di età raggiungendo i livelli più alti nella fasciaSi sono registratinuovi casi di contagio nel periodo tra l’11 e il 24 ottobre nella fascia 0-19 anni (8.857 tra il 4 e il 17 ottobre)Intanto, dagli Stati Uniti arriva una buona notizia con la Food and Drug Administration (Fda) che ha dato semaforo verde all’uso di emergenza del vaccinouna dose ridotta (un terzo di quella per gli adulti) e due iniezioni a distanza di tre settimane. Per avviare la campagna vaccinale pedriatrica - presumibilmente la prossima settimana - servirà però il via libera dei Centers for Desease Control and prevention (Cdc). Tempi più dilatati invece invisto che bisogna attendere l'ok dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA).