Ecopillola: ottima crescita PIL, ma attenzione all'inflazione

Banca Intesa

(Teleborsa) - Il PIL italiano mostra una crescita superiore alla media dell'Eurozona, ma la ripresa economica è minacciata da un'inflazione che corre ben oltre il target fissato dalla BCE. E' quanto sottolinea, nell'ultima, l'economista, Docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla LUISS Guido Carli."Non c'è dubbio che irelativo al terzo trimestre 2021 +2,6% sianoi, - afferma Ferretti - perché se anche il quarto trimestre 2021, l'ultimo dell'anno, dovesse evidenziare una crescita pari a zero, ugualmente avremo acquisito per il 2021 una crescita del 6,1%, al di sopra dalle più rosee previsioni"."Il quarto trimestre 2021 - aggiunge - non evidenzierà affatto una crescita pari a zero, sia per l'impulso che le agevolazioni contenute nella recente Manovra daranno al comparto edilizio, sia per l'impulso che il turismo natalizio, che salvo ulteriori emergenze sanitarie, darà al nostro PI nell'ultima parte dell'anno"."A conferma di questo trend positivo, un recenteitaliani ha evidenziato come ildelle aziende produttive italiane, anzi, ha evidenziato che per 10 settori su 15 già oggi il livello di fatturato ante-Covid è stato recuperato"."Il dato di crescita del nostro PIL - sottolinea l'economista - è molto interessante perché continua a mantenersi al di sopra della media di crescita dell'Eurozona. Infatti le previsioni flash Eurostat individuano una crescita dell'Eurozona sempre relativamente al terzo trimestre 2021 limitata a +2,2%, la Germania +1,8%"."Ciò detto, esiste ilche si chiama inflazione. E infatti - nota il Docente della LUISS - Eurostat ci ricorda chea ottobre si attesterà verosimilmente, al 4,5% in Germania, quindiindividuato dalla BCE. Questo sicuramente è un problema, ma di inflazione parlerò nella prossima Ecopillola"."Una nota di colore prima di salutarci: come avevo ipotizzato nella precedente Ecopillola, l'immobiliare cinese Evergrande non è affatto fallita come molti ipotizzavano. Infatti, miracolosamente e in extremis, ha pagato una cedola di 84 milioni di euro, ha evitato il default ed ha riaperto i cantieri", conclude Ferretti.