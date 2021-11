Iveco Group ha definito la nuova struttura organizzativa e il team di leadership

CNH Industrial

(Teleborsa) - Nell'ambito di una revisione della struttura strategica del gruppo ha annunciato la, dove verranno concentrate le attività On-Highway del gruppo con uno spin-off. Come già annunciato , sarà il CEO designatoa guidare la nuova società, che sarà quotata in borsa e che inizierà a operare in maniera indipendente agli inizi del 2022.L'organizzazione di Iveco Group è stata, che riuniscono le seguenti attività con i rispettivi marchi: Truck, ovvero veicoli commerciali (IVECO); Bus, ovvero autobus e bus granturismo (IVECO BUS, HEULIEZ); Powertrain, ovvero motori, trasmissioni e relative tecnologie (FPT Industrial); Defence Vehicles & ASTRA; Firefighting, ovvero veicoli antincendio (Magirus); Financial Services, ovvero servizi finanziari (IVECO CAPITAL)."Mettendo in campo questa struttura, poniamo le basi per intraprendere un nuovo entusiasmante percorso - ha dichiarato Gerrit Marx, CEO designato di Iveco Group -, ponendo il cliente al centro di tutto il nostro agire e permettendo a una squadra altamente qualificata di operare secondo ruoli e responsabilità ben definiti, favorendo le sinergie interne e la complementarietà".Le, ovvero Finance, Operations, Technology & Digital, Human Resources & ICT, forniranno soluzioni pratiche ed efficienti che consentiranno alle Business Unit di operare in modo rapido ed efficace. Legarantiranno il livello appropriato di supporto specifico nelle aree Legal & Compliance, Institutional Relations & Sustainability, Communications e Internal Audit."Per come è concepita,, favorendo una più forte focalizzazione sugli obiettivi chiave di business e individuando gli strumenti migliori per servire i nostri clienti, collaborare con i nostri partner e premiare i nostri azionisti", ha aggiunto Marx.