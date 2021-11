Under Armour brilla al Nyse grazie a rialzo guidance

Under Armour

S&P-500

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 17,45%.L'azienda di sportswear statunitense, nel terzo trimestre, cresce grazie al retail (+12%) e alle performance in America Latina (+27%). L'azienda americana, nata nel 1996 e attiva nel settore del abbigliamento sportivo, ha alzato le stime per l'intero anno fiscale, con entrate attese in aumento di 25 punti percentuali.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22,64 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,82. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,46.