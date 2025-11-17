Ferrari, azioni proprie al 9,01% del capitale sociale

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 10 al 14 novembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 361,0597 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 14 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 254.188.947,06 euro per n. 674.942 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 67.416.129,84 USD (57.869.877,16 Euro*) per n. 154.045 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 14 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.503.282 azioni proprie ordinarie pari al 9,01% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 14 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.840.007 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.954.628.521,58 euro.Sul listino milanese, oggi, peggiora la performance del, con un ribasso dell'1,83%, portandosi a 353,4 euro.