Ferrari, azioni proprie al 9,01% del capitale sociale

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 10 al 14 novembre 2025, un totale di 85.615 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 361,0597 euro, per un controvalore
pari a 30.912.125,50 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 14 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 254.188.947,06 euro per n. 674.942 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 67.416.129,84 USD (57.869.877,16 Euro*) per n. 154.045 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 14 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.503.282 azioni proprie ordinarie pari al 9,01% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 14 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.840.007 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.954.628.521,58 euro.
Sul listino milanese, oggi, peggiora la performance del Cavallino rampante di Maranello
, con un ribasso dell'1,83%, portandosi a 353,4 euro.