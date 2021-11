Banca Mediolanum, assemblea nomina Ennio Doris presidente onorario

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, dopo aver approvato le modifiche statutarie in merito alla previsione della figura del presidente onorario, hadella banca a tempo indeterminato. La proposta era arrivata dal CdA dopo la decisione dello stesso Ennio Doris di dimettersi dalla carica di presidente. L'incarico, per espressa volontà del fondatore, è a titolo gratuito, sottolinea la società in una nota.I soci ha anche nominato, a integrazione del CdA attualmente in carica,fino all'approvazione del bilancio 2023. Gibello era stato il primo candidato non eletto della lista di maggioranza (quella della famiglia Doris).