Bialetti, titolo festeggia via libera Tribunale ad accordo di ristrutturazione debito

Bialetti

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 0,29, con un. Il titolo della società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura festeggia ilBialetti ha sottoscritto l'accordo con Sculptor Ristretto Investments S.à r.l., Moka Bean S.r.l., AMCO - Asset Management Company S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Loan Agency Services S.r.l., Bialetti Holding S.r.l. e illimity Bank S.p.A. Tra le altre cose, a supporto del nuovo piano industriale, è prevista l'emissione di unnon convertibile senior per complessivi 10 milioni di euro da sottoscriversi integralmente da parte di illimity.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,3033 e successiva a quota 0,3233. Supporto a 0,2833.