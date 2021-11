Cina, PMI Caixin servizi ottobre aumenta a 53,8 punti

(Teleborsa) - Aumenta per il secondo mese consecutivo il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit èdai 53,4 precedenti. Il valore è, che segnala una espansione dell'attività. L'ulteriore ripresa delle condizioni è stata accompagnata da pressioni inflazionistiche più forti, con i costi di input che sono aumentati al tasso più rapido da luglio. In particolare, ad ottobre sono tornati a crescere i nuovi ordini dall'estero, dopo un lieve calo a settembre. Sebbene solo marginale, l'aumento delle vendite all'estero è stato il più rapido degli ultimi sei mesi."L'offerta e la domanda hanno entrambe recuperato poiché- ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group - Gli indicatori per l'attività commerciale e il totale delle nuove attività hanno raggiunto entrambi il livello più alto in tre mesi. Anche la domanda estera è rimbalzata, con le nuove attività di esportazione che si sono spostate in territorio espansivo"."I prezzi nel settore dei servizi hanno continuato a salire - ha aggiunto - I costi di input sono aumentati per il 16° mese consecutivo e sono aumentati a un ritmo più rapido rispetto al mese precedente a causa dell'. La solida domanda ha consentito alle aziende di trasferire parte di questo aumento dei costi a valle, portando i prezzi praticati dai fornitori di servizi al valore più alto in tre mesi"., sebbene la misura delle aspettative delle imprese sia scesa al punto più basso in quattro mesi - ha concluso l'economista - Alcune aziende intervistate erano preoccupate per l'aumento dei costi e la stabilità delle catene di approvvigionamento".