Covid, via libera delle autorità britanniche alla pillola antivirale Molnupiravir

Merck Sharp & Dohme

(Teleborsa) - L'(Mhra) ha approvato oggi il, prima pillola indicata per il trattamento del Covid a essere registrata. L'Mhra ha anticipato le autorità europee. La, realizzata e illustrata nelle settimane scorse dal colosso americanoin partnership con, potrà essere prescritta a chiunque sia testato positivo al Covid e abbia almeno un fattore di rischio legato a un possibile contagio grave come l'obesità, una cardiopatia, il diabete o in genere un'età superiore ai 60 anni.Per la Mhra, il Molnupiravir è un farmaco "sicuro ed efficace", in grado di ridurre il pericolo diin ospedale per persone colpite da forme anche moderate di ù che abbiano parallelamente condizione di rischio extra. Esso agisce interferendo nella replicazione interna all'organismo del coronavirus. La, nei casi previsti, è consigliata il più rapidamente possibile dopo un test positivo, e comunque entro 5 giorni.