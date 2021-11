Eurowings inaugura volo Milano Bergamo-Düsseldorf

(Teleborsa) - L’aeroporto dil’arrivo della compagnia aereadel gruppoe l’aggiunta della nuova destinazione di(aeroporto DUS International) al proprio network di collegamenti.le(lunedì, giovedì, venerdì e domenica) previste dal, inaugurato il 4 novembre, a cui si aggiungeranno dali giorni di martedì e mercoledì.Oltre che offrire la comodità del volo diretto,consente anche di fare scalo a- nota ai più come città fieristica e d’affari, è anche la capitale tedesca della modaper raggiungere, tra le varie possibilità, una serie di destinazioni all’interno dellacon tempi di transito ridotti, come Amburgo, Berlino Brandeburgo, Dresda e Lipsia.Il volo, operato conprevede a bordo posti riservati in classe business e permette ai passeggeri di accumulare punti del programma Miles&More del gruppo Lufthansa.Ai passeggeri in partenza dall’Aeroporto diper Düsseldorf, iscritti ai programmi Status Miles&More Senator, HON circle, aie a quelli in possesso di Eurowings Credit Card Gold, Eurowings offre ilper l’accesso rapido ai controlli di sicurezza e l’accesso alla HelloSky business lounge.