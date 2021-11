ITA Airways: partito il primo volo intercontinentale Roma-New York

(Teleborsa) - È decollato da Roma Fiumicino destinazione New York JFK, ilche atterrerà dopo 9 ore negli USA alle ore 15.00 local time.Il volo è stato effettuato da un, configurato in tre classi di servizio, Business, Premium Economy ed Economy, e pilotato dal Comandante Luca Genzini.Ilsarà operato con 6 voli a settimana (andata/ritorno), che arriveranno a 10 già a inizio dicembre 2021 e fino a 14 voli settimanali nel periodo delle vacanze natalizie, dal 20 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Il volo decollerà da Roma ogni giovedì, sabato e domenica alle ore 10:00, per ripartire da New York ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 16:55.A partire da. Nell'estate 2022 è previsto l'avvio della rotta Roma Fiumicino – Los Angeles."Oggi è un giorno molto importante per la nostra Compagnia – ha dichiarato– con questo volo diamo l'avvio all'operativo intercontinentale con un mercato chiave come gli USA, da sempre destinazione cruciale sia per il turismo leisure che per quello business. Il nostro nuovo volo Roma Fiumicino – New York JFK ha registrato già il gradimento della clientela, che ha individuato la metropoli americana come la destinazione preferita per le vacanze di Natale e Capodanno. Siamo però solo all'inizio del nostro percorso – ha aggiunto la manager – ogni giorno lavoriamo per offrire ai nostri passeggeri un network sempre più ricco di destinazioni, che cresceranno gradualmente nel corso del prossimo anno".