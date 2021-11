Notorious Pictures, contratto per gestione Multisala a Cagliari

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), anche attraverso la controllata al 100% Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche, rende noto chededicata alla gestione diretta di sale cinematografiche in locazione, haper la gestione, a partire dal 1° febbraio 2022, della Multisala di Cagliari nella centrale Piazza Unione Sarda.L’accordo - si legge in una nota - consente l’apertura di una nuova location in Sardegna a brand Notorious Cinemas, che include 8 sale cinematografiche per un totale di 1.280 posti, che saranno valorizzate dal format proprietario “Notorious Cinemas - The Experience”, basato sui più elevati standard tecnici audio e video, confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.