Intred, fatturato 9 mesi 2021 cresce a 28,9 milioni di euro

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha registrato undi 28,9 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Crescono del 22% a 14,1 milioni di euro le vendite di connessioni in, mentre isegnano un +14% a 5,7 milioni di euro. A causa della scelta strategica che incentiva la clientela al passaggio a connessioni in fibra ottica, le connessioni incalano del 17%. Sensibile riduzione anche per i servizi accessori (-12%), dove si concentrano molti servizi una tantum ex QCOM non più strategici per Intred.A livello di infrastruttura, nei primi nove mesi del 2021, laè passata dai 3.570 Km al 30 settembre 2020, agli oltre 4.800 Km del 30 settembre 2021, con una crescita del 36%. Per quanto riguarda il cosiddetto bando scuole , sono stati avviati i lavori di cablatura e al 31 ottobre 2021 risultavano connessidiffusi sul territorio lombardo."Siamo molto soddisfatti della continua crescita di Intred, trimestre dopo trimestre a conferma della bontà del nostro business e della capacità di saper innovare e guardare in prospettiva - ha commentato il- Questo trimestre, in particolare, è stato caratterizzato dalla gestione del bando scuole e visti i numeri ottenuti sull'attivazione delle linee per le scuole Lombarde, non possiamo che ritenerci soddisfatti e pienamente in linea con il programma". "Per i prossimi mesi, i nostri obbiettivi primari rimangono ancora quelli diche ci consente di aumentare il numero di clienti", ha aggiunto.