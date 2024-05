Arterra Bioscience, fatturato primo trimestre sale a 1,1 milioni di euro

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato unalpari a circa 1,1 milioni di euro, e in aumento del 26,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Scendendo nei dettagli delle varie divisioni, i servizi segnano un +1,4%, i corrispettivi un -20,9% e laun +31,7%."Tale incremento conferma l'andamento delle vendite evidenziato nel comunicato diffuso a valle dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 - ha commentato, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato - Nel precedente esercizio, infatti, pur evidenziando una contrazione delle vendite, si era registrata una netta ripresa negli ultimi mesi del 2023; ripresa che continua in questi primi mesi del 2024 e ci consente di esseredel 2024"