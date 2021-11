Regeneron, cocktail di anticorpi offre protezione da Covid fino a 8 mesi

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, azienda statunitense di biotecnologia e biofarmaceutica, ha annunciato che l'uso di una(un cocktail di anticorpi somministrato tramite 4 iniezioni sottocutanee)(viene specificato "infezioni sintomatiche da SARS-CoV-2") dell'81,6% durante il periodo di follow-up prestabilito (2-8 mesi). I dati annunciati oggi sono i risultati di uno studio di Fase 3 condotto congiuntamente con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)."In questo studio, una singola dose di REGEN-COV ha fornito protezione a lungo termine contro la Covid-19", ha affermato George Yancopoulos, Presidente e Direttore Scientifico di Regeneron. "Questi dati si aggiungono al crescente corpo di prove a sostegno dell'uso di REGEN-COV per prevenire la Covid-19 in individui non infetti, che potrebbe esseree rimangono prigioniere della pandemia", ha aggiunto.Durante il periodo di valutazione di 8 mesi, 0 persone persone che hanno ricevuto una singola dose di REGEN-COV sono state ricoverate in ospedale a causa della Covid-19, rispetto a 6 persone nel gruppo che ha ricevuto il placebo (1 persona nel primo mese; 5 persone durante i mesi 2-8).se lo desideravano una volta completato il periodo di trattamento di efficacia primaria (mese 1). I tassi di vaccinazione durante i mesi 2-8 del periodo di valutazione sono stati equilibrati, con il 34,5% del gruppo REGEN-COV e il 35,2%del gruppo placebo che ha ricevuto almeno 1 dose di vaccino alla fine degli 8 mesi.REGEN-COV è attualmente autorizzato negli Stati Uniti per il trattamento di persone ad alto rischio di gravi conseguenze dell'infezione da Covid-19 che sono già infette (non ospedalizzate) o in determinate impostazioni di profilassi post-esposizione., o per la profilassi pre-esposizione per la prevenzione della pandemia, o per l'uso in pazienti ricoverati in ospedale che richiedono ossigenoterapia. Regeneron sta collaborando conper aumentare la fornitura globale del cocktail di anticorpi, con Roche principalmente responsabile dello sviluppo e della distribuzione al di fuori degli Stati Uniti.