Italmobiliare, margine operativo lordo a 198 milioni nei 9 mesi 2021

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha registrato undelle portfolio companies pari a 198 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in significativo aumento rispetto allo stesso periodo 2020 (+30,2% dato aggregato proforma) e sopra i livelli 2019. Nel terzo terzo trimestre, il margine operativo lordo è stato pari a 72,2 milioni di euro, stabile rispetto al 2020.Ilal 30 settembre è pari a 2.022,1 milioni di euro, stabile rispetto al 30 giugno 2021 (2.000,2 milioni di euro) e in aumento di 183,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (1.838,2 milioni di euro). Lerispetto al 31 dicembre 2020 sono dovute all'aumento del fair value delle Portfolio Companies (+126,7 milioni di euro), della partecipazione in(+7,9 milioni di euro, incluso il delta di fair value sulle azioni cedute), delle altre partecipazioni quotate (+9,2 milioni di euro) e dei fondi di private equity (+50,6 milioni di euro).La, positiva per 354,4 milioni di euro, risulta in diminuzione di 32,8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Tra i principali flussi, la società segnala l'investimento come co-investitore del fondo Clessidra Capital Partners 3 nell'acquisizione di Casa Vinicola Botter Carlo & C. S.p.A.