SACE e Gruppo NSA siglano partnership per facilitare crescita PMI

(Teleborsa) - SACE e il Gruppo NSA, uno dei principali mediatori creditizi per le imprese italiane, hanno siglato una partnership volta ad agevolare l'accesso delle aziende clienti del Gruppo NSA, alle soluzioni integrate assicurativo-finanziarie offerte da SACE, facilitando la conoscenza dei prodotti disponibili come, ad esempio,, ilo lo smobilizzo di crediti attraverso il f. Tutte soluzioni in grado di rispondere a 360° alle esigenze delle imprese in particolare delle PMI."In questo momento particolarmente complesso ma di sostanziale ripresa, le imprese italiane devono puntare sulle opportunità offerte da export e internazionalizzazione, ampliando il proprio business oltre i confini, ma anche sulla ripartenza del mercato domestico", ha commentato l’Amministratore Delegato di SACE, ricordando che la mission del Gruppo "è essere al fianco delle aziende che intendono crescere in sicurezza"."Questa collaborazione rappresenta per noi un elemento strategico importante, perché ci permetterà di accompagnare le imprese clienti a cogliere pienamente, attraverso l’ampia offerta di SACE, le opportunità da un’auspicata ripresa dell’economia domestica e internazionale", ha sottolineato, Presidente di NSA, aggiungendo che "con il supporto di un operatore specializzato come SACE, in grado di intervenire a livello globale con rapidità ed efficienza, grazie a una vasta rete di uffici e partner locali, possiamo aiutare le nostre imprese ad ottenere le migliori condizioni per fare business".Il Gruppo NSA e SACE si impegnano anche ad organizzarecon la partecipazione di professionisti e manager delle due società. L’accordo, infatti, è l’inizio di una relazione tra SACE e NSA che punta a consolidarsi nel tempo grazie a nuovi ambiti di collaborazione che si andranno a sviluppare, con l’obiettivo comune rivolto al sostegno e alla crescita delle PMI, dell’economia italiana e della sostenibilità globale.